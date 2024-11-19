Выбежавший на поле в матче Россия — Бруней болельщик оштрафован на 20 тысяч рублей

Болельщик, который выбежал на поле во время товарищеского матча между сборными России и Брунея, оштрафован на 20 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов Краснодарского края.

«Во время проведения товарищеского матча между сборными России и Брунея молодой человек выбежал на поле и даже пробил по мячу, после чего был схвачен сотрудниками стадиона. В судебном заседании болельщик признал вину. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы судов Краснодарского края.

«Футбол – моя страсть. Я просто не смог сдержать эмоции. Хотелось поддержать команду, тем более, оказавшись на таком прекрасном стадионе. Это было в первый и, я так уже понимаю, в последний раз!» – приводит слова болельщика источник.

Напомним, матч между Россией и Брунеем состоялся 15 ноября. Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Матч закончился со счётом 11:0 в пользу хозяев. Сегодня, 19 ноября, Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.