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Выбежавший на поле в матче Россия — Бруней болельщик оштрафован на 20 тысяч рублей

Выбежавший на поле в матче Россия — Бруней болельщик оштрафован на 20 тысяч рублей
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Болельщик, который выбежал на поле во время товарищеского матча между сборными России и Брунея, оштрафован на 20 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов Краснодарского края.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Во время проведения товарищеского матча между сборными России и Брунея молодой человек выбежал на поле и даже пробил по мячу, после чего был схвачен сотрудниками стадиона. В судебном заседании болельщик признал вину. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы судов Краснодарского края.

«Футбол – моя страсть. Я просто не смог сдержать эмоции. Хотелось поддержать команду, тем более, оказавшись на таком прекрасном стадионе. Это было в первый и, я так уже понимаю, в последний раз!» – приводит слова болельщика источник.

Напомним, матч между Россией и Брунеем состоялся 15 ноября. Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Матч закончился со счётом 11:0 в пользу хозяев. Сегодня, 19 ноября, Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.

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