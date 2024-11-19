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Тетрадзе: сборная Грузии заслуживает играть с сильнейшими в группе А Лиги наций

Тетрадзе: сборная Грузии заслуживает играть с сильнейшими в группе А Лиги наций
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Бывший футболист итальянской «Ромы» Омари Тетрадзе поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги наций УЕФА между Чехией и Грузией, а также заявил, что грузинская национальная команда заслуживает играть с сильнейшими национальными командами в группе А.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Чехия
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Грузия в первом матче уверенно обыграла чехов. В последней игре со сборной Украины Грузия тоже должна была побеждать. Конечно, с Чехией сегодня придётся трудно, им тоже нужна победа. Игра будет интересная, но у Грузии есть все шансы.

Сборная Грузии заслуживает играть в группе А Лиги наций против сильнейших команд Европы. В сборной есть футболисты, которые могут достойно выступать там. В современном футболе можно со всеми играть. Это во времена Советского Союза были фавориты, которые на голову сильнее. Сейчас такого нет», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч между Чехией и Грузией состоится сегодня, 19 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

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