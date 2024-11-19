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Тетрадзе: Сирия может настроиться на одну игру, России надо серьёзно подойти к матчу

Тетрадзе: Сирия может настроиться на одну игру, России надо серьёзно подойти к матчу
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Бывший футболист итальянской «Ромы» Омари Тетрадзе поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Сирии. Игра состоится сегодня, 19 ноября, в Волгограде. Стартовый свисток арбитра — в 19:30 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч Россия — Сирия будет интересно посмотреть, какая бы игра ни была. Конечно, хочется соперника европейского уровня, но в изоляции эти игры тоже принесут пользу. Самое главное, что у молодых футболистов будет шанс доказать, что они достойны выступать за сборную России. Болельщики тоже соскучились, хоть соперник и не такой серьёзный. Мне интересно посмотреть на настрой игроков сборной России против такой команды, чтобы понять, на кого можно будет рассчитывать завтра.

На одну игру любая команда может настроиться, в том числе и сборная Сирии. Нужно очень серьёзно подходить к таким матчам. Понятно, что фаворит — сборная России, а болельщики ждут крупный счёт, но не всегда это бывает», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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