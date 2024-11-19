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«ПСЖ» предлагал «Барселоне» € 250 млн за Ламина Ямаля

«ПСЖ» предлагал «Барселоне» € 250 млн за Ламина Ямаля
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Французский «Пари Сен-Жермен» прошлым летом предлагал € 250 млн за вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на слова президента сине-гранатовых Жоана Лапорты.

«Мы никогда не рассматривали это предложение. Ямаль — идеальная замена Мбаппе? Что ж, когда у вас есть деньги и возможность их потратить, вы можете попробовать купить кого угодно», — приводит слова Лапорты RMC Sport.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль провёл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и восемь результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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