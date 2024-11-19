Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности по поводу возможного ухода Мудрика из «Челси»

Стали известны подробности по поводу возможного ухода Мудрика из «Челси»
Комментарии

Украинский вингер Михаил Мудрик может покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно. Сейчас за игроком следят сразу несколько клубов АПЛ. Лондонцы готовы принять потенциальное предложение по Мудрику, сообщает Football Insider.

Согласно сведениям источника, претендентов на Мудрика отпугивает тот факт, что Михаил не имеет регулярной игровой практики в АПЛ. Сейчас украинец не является твёрдым игроком стартового состава «Челси».

Английские клубы следят за ситуацией вокруг Мудрика. При этом «Челси» не намерен удерживать Михаила в случае достойного предложения.

Ранее также стало известно, что «Челси» хочет усилиться новым вратарём. Сейчас в структуре лондонцев 10 голкиперов.

Материалы по теме
«Челси» хочет купить 11-го вратаря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android