Стали известны подробности по поводу возможного ухода Мудрика из «Челси»

Украинский вингер Михаил Мудрик может покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно. Сейчас за игроком следят сразу несколько клубов АПЛ. Лондонцы готовы принять потенциальное предложение по Мудрику, сообщает Football Insider.

Согласно сведениям источника, претендентов на Мудрика отпугивает тот факт, что Михаил не имеет регулярной игровой практики в АПЛ. Сейчас украинец не является твёрдым игроком стартового состава «Челси».

Английские клубы следят за ситуацией вокруг Мудрика. При этом «Челси» не намерен удерживать Михаила в случае достойного предложения.

Ранее также стало известно, что «Челси» хочет усилиться новым вратарём. Сейчас в структуре лондонцев 10 голкиперов.