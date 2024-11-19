Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев заявил, что у Карпина были основания, чтобы вызвать Дзюбу в сборную

Тренер «Акрона» Тедеев заявил, что у Карпина были основания, чтобы вызвать Дзюбу в сборную
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Акрона» Заур Тедеев считает, что у главного тренера сборной России Валерия Карпина были основания, чтобы вызвать на матчи с Брунеем и Сирией Артёма Дзюбу. Ранее 36-летний игрок публично заявил о желании вернуться в национальную команду.

«Наверное, всё-таки предельно точно высказал своё мнение Валерий Георгиевич Карпин, который сказал, что сборная не для того, чтобы ставить какие-то рекорды, устанавливать и так далее. Но для меня как для тренера который сегодня работает с Дзюбой, было бы, конечно, [хорошо], если бы у Артёма появился ещё один шанс просто-напросто играть в сборной команде своей страны, потому что я считаю, что Артём очень много сделал для развития в целом футбола в России. И это человек, который очень много добился, он по своей сути лидер, и то, что он делает сегодня, на мой взгляд, могло бы быть неким таким основанием для вызова в сборную относительно его кондиций, относительно того, какой он есть сейчас. На мой взгляд, он мог получить этот шанс», — сказал Тедеев в эфире программы «Футбол России».

Материалы по теме
«Не думаю, что сборная существует, чтобы кто-то ставил рекорды». Карпин — о Дзюбе и Брунее
«Не думаю, что сборная существует, чтобы кто-то ставил рекорды». Карпин — о Дзюбе и Брунее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android