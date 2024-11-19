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Форвард «Зенита» Мостовой высказался об игре Алексея Батракова

Форвард «Зенита» Мостовой высказался об игре Алексея Батракова
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Нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой высказался о 19-летнем полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Лично за кем-то не слежу. Смотрю не так много футбола. Слежу за результатами, но не более того. Хотя могу сказать, что понравился старт Алексея Батракова. Здорово, что в России появился такой яркий молодой футболист. Думаю, у него очень хорошие перспективы», — приводит слова Мостового Metaratings.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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