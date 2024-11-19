Экс-игрок «Арсенала» Виейра возглавит итальянский «Дженоа» — Романо

Известный в прошлом футболист, бывший главный тренер «Страсбурга» Патрик Виейра возглавит итальянский «Дженоа», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Виейра приступит к работе в клубе уже на этой неделе. Последним местом работы Патрика был французский «Страсбург». Также он тренировал «Кристал Пэлас», «Ниццу», «Нью-Йорк Сити» и резервную команду «Манчестер Сити».

Виейра — бывший футболист «Милана», «Канна», «Арсенала», «Ювентуса», «Интера» и «Манчестер Сити». В составе сборной Франции Патрик становился чемпионом мира и Европы. Профессиональную карьеру тренера Виейра начал в 2015 году.