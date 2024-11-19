Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Арсенала» Виейра возглавит итальянский «Дженоа» — Романо

Экс-игрок «Арсенала» Виейра возглавит итальянский «Дженоа» — Романо
Комментарии

Известный в прошлом футболист, бывший главный тренер «Страсбурга» Патрик Виейра возглавит итальянский «Дженоа», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Виейра приступит к работе в клубе уже на этой неделе. Последним местом работы Патрика был французский «Страсбург». Также он тренировал «Кристал Пэлас», «Ниццу», «Нью-Йорк Сити» и резервную команду «Манчестер Сити».

Виейра — бывший футболист «Милана», «Канна», «Арсенала», «Ювентуса», «Интера» и «Манчестер Сити». В составе сборной Франции Патрик становился чемпионом мира и Европы. Профессиональную карьеру тренера Виейра начал в 2015 году.

Материалы по теме
Альберто Джилардино — о подписании Балотелли: это вызов для «Дженоа» и для самого Марио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android