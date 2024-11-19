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Заур Тедеев рассказал о влиянии Станислава Черчесова на переход Артёма Дзюбы в «Акрон»

Заур Тедеев рассказал о влиянии Станислава Черчесова на переход Артёма Дзюбы в «Акрон»
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о влиянии российского специалиста Станислава Черчесова, возглавляющего сборную Казахстана, на переход нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинскую команду. Форвард присоединился к «Акрону» в летнее межсезонье — 2024.

«Всё произошло внезапно, всё произошло очень быстро. Я Станиславу Саламовичу безумно благодарен, он мне набрал. Потому что у него были пропущенные звонки от Дзюбы, пока он летел из одной страны в другую, и, когда он приземлился, он мне сразу набрал. Но я к нему с большим уважением отношусь, потому что он мой старший, он человек, который очень много сделал вообще для футбола и во всей этой стране.

Естественно, поговорить лишний раз со Станиславом Саламовичем, неважно на какую тему, для меня большая честь. Он меня спросил, есть ли на самом деле интерес к Дзюбе лично у меня как у тренера. Я сказал, что, безусловно, да, и я уже своё мнение высказал спортивному директору, который мне, соответственно, набрал и сказал о том, что есть такая возможность. И я сказал сразу, что с ним бы в любом случае поговорил на тему Дзюбы, но, наверное, несколько поздней, потому что я попал в некую такую ситуацию цейтнота, когда надо тут же и сразу принимать решение.

Я это решение для себя принял. И абсолютно отчётливо, абсолютно, скажем так, взвешенно для себя, потому что мне самому как тренеру очень хотелось поработать с настоящей звездой, с человеком, у которого большое прошлое в футболе. Это человек, который очень много сделал для сборной команды своей страны, для тех команд, в которых он играл, и я уверен, что он сделает очень много и для «Акрона», — сказал Тедеев в эфире программы «Футбол России».

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