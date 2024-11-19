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Экс-президент РФС считает, что Инфантино и Чеферин настроены на снятие санкций с России

Экс-президент РФС считает, что Инфантино и Чеферин настроены на снятие санкций с России
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Он считает, что глава ФИФА Джанни Инфантино и президент УЕФА Александер Чеферин настроены вернуть Россию в турниры. Однако не всё зависит исключительно от руководителей, отметил Колосков.

«Если мы говорим об Александере Чеферине или Джанни Инфантино, они настроены решить проблему. Но не всё зависит от руководителей. Очевидным признаком того, что Россию ниоткуда не отстраняли, является сохранение отношений с ФИФА и УЕФА на правах полноправного участника. Имеется только одно ограничение — на выступление в соревнованиях», — приводит слова Вячеслава Колоскова RT.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

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