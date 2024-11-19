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Представитель Батракова: Алексей талантливее Марата Измайлова

Представитель Батракова: Алексей талантливее Марата Измайлова
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Владимир Кузьмичёв, являющийся представителем полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сравнил 19-летнего хавбека железнодорожников с бывшим полузащитником московской команды Маратом Измайловым. Марат играл за «Локомотив» с 2000 по 2008 год.

«Давно работаю по профилю подготовки молодых футболистов. И, честно говоря, даже Марат Измайлов, который в 19-летнем возрасте начинал ярко, не выдерживает никакого сравнения с Алексеем. Для меня очевидно, что он талантливее Измайлова», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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