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Сергей Семак ответил, равняется ли он на кого-либо из тренеров

Сергей Семак ответил, равняется ли он на кого-либо из тренеров
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, равняется ли он на какого-либо специалиста. По словам Семака, что-то для себя он взял от каждого тренера из тех, с кем работал.

— Есть ли для вас ориентир в тренерах? Может быть, это кто-то, кто с вами как с игроком работал? Может быть, это кто-то, на кого вы, скажем, равняетесь?
— Вопрос непростой, я долго думал и скажу, что от каждого, абсолютно от каждого тренера, с кем я работал, что-то для себя взял. Что-то в плане общения, в плане тренировочного процесса, в плане анализа. У каждого тренера, который добился определённого результата, тренируя команду, он уже своим трудом, учитывая его определённые сильные качества, добился этих высот. И, конечно, можно взять абсолютно у каждого тренера что-то.

И начиная с первых шагов моей профессиональной карьеры, не только профессиональной, даже с первого моего тренера, конечно, для себя что-то остаётся. И воспоминания, впечатления, и то, что ты можешь взять, то, что может помочь именно тебе, — сказал Семак в выпуске «Чёткий подкаст» сообщества ХК «ЧИСТО ПИТЕР» в социальной сети VK.

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