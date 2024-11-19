Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Ростова» попал в сферу интересов «Бреста» — источник

Футболист «Ростова» попал в сферу интересов «Бреста» — источник
Комментарии

Центральный защитник «Ростова» Умар Сако может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В услугах 28-летнего защитника из Нигера заинтересован «Брест», сообщает «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, скауты французского клуба посещали матчи сборной Нигера для того, чтобы вживую увидеть игру Сако. «Ростов» пока не получал официальный запрос по Умару, но «Брест» активно изучает вариант подписания футболиста.

Напомним, Сако выступает за «Ростов» с января 2024 года. Он перебрался в Россию из болгарской «Арды» на правах аренды, однако летом ростовчане полноценно выкупили африканца. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в € 2,5 млн.

Материалы по теме
Алаев: если Карпин уйдёт из «Ростова», это будет потеря для РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android