Футболист «Ростова» попал в сферу интересов «Бреста» — источник

Центральный защитник «Ростова» Умар Сако может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В услугах 28-летнего защитника из Нигера заинтересован «Брест», сообщает «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, скауты французского клуба посещали матчи сборной Нигера для того, чтобы вживую увидеть игру Сако. «Ростов» пока не получал официальный запрос по Умару, но «Брест» активно изучает вариант подписания футболиста.

Напомним, Сако выступает за «Ростов» с января 2024 года. Он перебрался в Россию из болгарской «Арды» на правах аренды, однако летом ростовчане полноценно выкупили африканца. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в € 2,5 млн.