«Семья не может быть помехой». Сергей Семак — об особенностях сборов в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об особенностях учебно-тренировочных сборов своей команды.

«Поколение тренеров, под руководством которых я работал, они в любом случае берут то, что считают нужным уже от своих учителей. У меня есть понимание, что бы я ни взял. Конечно, то, что мы сейчас переносим, те же сложные, тяжёлые сборы, от которых футболисты уставали и раньше, и сейчас то же самое, мы пытаемся от этого уйти. Если мы делаем сборы, они должны быть достаточно короткими, не более 12 дней, если мы говорим о подготовительном этапе, или те же заезды бесконечные на сборы перед матчами, мы тоже практически от этого ушли, но мы используем это как мотивационную часть. Если команда идёт на первом месте, так уж сложилось с моего первого сезона в «Зените», значит, мы не заезжаем за день до матча на базу, а приезжаем в день игры, как обычно, на любую тренировку. Тем самым мы подчёркиваем важность с одной стороны тренировочного процесса, что тренировка ничем не отличается от игры. Если мы приезжаем утром за несколько часов до тренировки, то мы также можем приехать за несколько часов и до игры, если нет дополнительных каких-то собраний и нам нужно дополнительное время. В этом отношении, я считаю, это правильно, потому что ребята профессионалы, они сами знают, как готовиться.

А для тех игроков, у которых нет возможности дома правильно подготовиться, может быть, маленькие дети или другие какие-то моменты, которые мешают полноценно отдохнуть, у нас всегда база открыта. Есть ребята, которым, наоборот, нравятся самим приезжать, потому что они могут абстрагироваться, подготовиться, у нас всегда и тренеры могут остаться, и доктора, массажисты. Всё, что нужно для того, чтобы готовиться, и за день у нас это есть. И вот в этом отношении от предыдущего поколения, конечно, количество времени, проведённое на сборах вне семьи, мы его пытаемся свести к [минимуму]. И даже те же сборы, у нас семьи живут где-то отдельно, мы занимаемся, живём, но если есть полдня свободных или какое-то время вечером после ужина погулять, я думаю, что семья в этом отношении не может быть помехой», — сказал Семак в выпуске «Чёткий подкаст» сообщества ХК «ЧИСТО ПИТЕР» в социальной сети VK.