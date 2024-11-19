Евсеев — о вооружённом нападении: этих придурков мы сами скрутили, потом приехала полиция

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал о состоянии здоровья после вооружённого нападения на него с применением холодного оружия, которое произошло в Астрахани, а также заявил, что специалист и его ассистент Александра Шмарко сами задержали нападавших до приезда полиции.

«Лечимся. А сколько ещё лечиться — нужно у докторов спрашивать. Что они говорят? Говорят, что надо лечить. Сейчас команда в отпуске, так что это никак не отразится на тренировочном процессе. А насколько серьёзные проблемы со здоровьем — покажет время. Пока непонятно. Вижу ли сейчас? Проблемы есть, но всё вижу.

Если говорить про саму ситуацию — на меня и на моего товарища напали. И этих придурков мы сами скрутили. Потом приехала полиция», — приводит слова Евсеева Sport24.

Ранее сообщалось, что в Астрахани на Вадима Евсеева, Александра Шмарко и заместителя генерального директора клуба совершили вооружённое нападение, в результате которого Шмарко получил ножевое ранение. Рана оказалась несерьёзной. Евсееву брызнули в лицо из перцового баллончика. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, а нападавших задержала полиция.