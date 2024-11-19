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Константин Тюкавин получил награду «Джентльмен года — 2024»

Константин Тюкавин получил награду «Джентльмен года — 2024»
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Форвард московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин победил в премии «Джентльмен года — 2024» в российском футболе. Об этом сообщает «Комсомольская правда», которая является учредителем данной награды.

Тюкавин прокомментировал свою победу в премии, поблагодарив тех, кто за него голосовал.

«Очень рад выиграть эту престижную премию. Большое спасибо болельщикам, что голосовали, и членам жюри, что сделали свой выбор в мою пользу. Постараюсь оправдать доверие и впредь быть джентльменом как на поле, так и за его пределами», — цитирует Тюкавина сайт «Комсомольской правды».

Премия «Джентльмен года», учреждённая в 1994 году, носит имя легендарного игрока «Спартака» Фёдора Черенкова.

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