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В «Акроне» рассказали, как готовят Артёма Дзюбу к матчам в этом сезоне

В «Акроне» рассказали, как готовят Артёма Дзюбу к матчам в этом сезоне
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, как тренерский штаб команды готовит 36-летнего нападающего Артёма Дзюбу к играм в этом сезоне. Форвард присоединился к «Акрону» в летнее межсезонье — 2024.

«Мы много беседуем с Артёмом. Мы его всегда подводим к любому матчу относительно его и возрастных особенностей, и антропометрических, потому что Артём — это футболист высокорослый, ему всегда трудно себя готовить к матчам, это нормально. Потому что, имея такие антропометрические данные, с такими футболистами, как правило, всегда сложно. Плюс он только к нам, по сути, пришёл. Он не очень хорошо понимает ещё до конца возможности своих партнёров», — сказал Тедеев в эфире программы «Футбол России».

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