Тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своём отношении к медийному футболу

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о своём отношении к медийному футболу.

«Конечно, медийные клубы, соревнования в целом занимают определённую свою нишу. Это здорово, потому что это популяризация спорта, безусловно, это дополнительная категория и дополнительное количество профессионалов, которые могут показывать своё умение. Это, естественно, привлечение новых зрителей и для профессиональных футболистов. Поэтому здесь я не вижу никаких минусов, только плюсы медийности, которые сейчас потихоньку-потихоньку внедряются в мир спорта», — сказал Семак в выпуске «Чёткий подкаст» сообщества ХК «ЧИСТО ПИТЕР» в социальной сети VK.