Сергей Семак объяснил, почему отказывается поиграть в медийный футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что его звали поиграть в медийный футбол. Специалист объяснил, почему отказался от данного предложения.

— Вам не предлагали поиграть в медийный какой-то футбол?

— Предлагали, но я очень-очень редко играю, к сожалению.

— Вообще редко в футбол играете?

— Только на небольшие какие-то пространства. У меня износ моих мышц, он, я думаю, слишком большой, к сожалению. Когда начинаем играть, какие-то микротравмы, я понимаю, что всё-таки какие-то большие пространства и полноценный футбол для меня уже практически закрыт, — сказал Семак в выпуске «Чёткий подкаст» сообщества ХК «ЧИСТО ПИТЕР» в социальной сети VK.