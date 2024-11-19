Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак объяснил, почему отказывается поиграть в медийный футбол

Сергей Семак объяснил, почему отказывается поиграть в медийный футбол
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что его звали поиграть в медийный футбол. Специалист объяснил, почему отказался от данного предложения.

— Вам не предлагали поиграть в медийный какой-то футбол?

— Предлагали, но я очень-очень редко играю, к сожалению.

— Вообще редко в футбол играете?

— Только на небольшие какие-то пространства. У меня износ моих мышц, он, я думаю, слишком большой, к сожалению. Когда начинаем играть, какие-то микротравмы, я понимаю, что всё-таки какие-то большие пространства и полноценный футбол для меня уже практически закрыт, — сказал Семак в выпуске «Чёткий подкаст» сообщества ХК «ЧИСТО ПИТЕР» в социальной сети VK.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своём отношении к медийному футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android