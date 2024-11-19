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Тренер «Зенита» Семак рассказал, как относится к игре Тимощука и Анюкова за медийный клуб

Тренер «Зенита» Семак рассказал, как относится к игре Тимощука и Анюкова за медийный клуб
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как относится к игре своих помощников Анатолия Тимощука и Александра Анюкова за медийный клуб «Чисто Питер».

— Анатолий Тимощук выступает за футбольный «Чисто Питер», по-моему, Александр Анюков тоже играет за команду. Я хочу вас спросить: вы обсуждали с Анатолием, с Александром их участие?
— Да, ребята спрашивают, когда есть какое-либо предложение именно касаемо занятости в одном или в другом месте. Толя вообще уникальный человек, он играет и в мини-футбол, играет и за «Чисто Питер», практически за все футбольные клубы в тех или иных чемпионатах города. Что касается Саши, конечно, спрашивают, но если это не совпадает, не мешает нашему графику, то почему нет, это только за, безусловно, — сказал Семак в выпуске «Чёткий подкаст» сообщества ХК «ЧИСТО ПИТЕР» в социальной сети VK.

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