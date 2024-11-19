Сергей Семак: для меня не суть важны победы, какие-то титулы и достижения

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отношении к нему со стороны болельщиков своих бывших клубов.

— В моём мире футбола Сергей Семак едва ли не единственный игрок, о котором с уважением отзываются фанаты абсолютно всех команд, за которые вы выступали. В чём секрет вот такого отношения к вам фанатов, как вы его видите?

— Не знаю. Для меня лично, что касается моей спортивной карьеры и тренерской, для меня же не суть важны победы, какие-то титулы, какие-то достижения. Меня и родители так воспитали, и, в принципе, моё по жизни понимание своей зоны ответственности. Вот сколько есть у меня, дал бог определённое количество таланта, мне перепрыгнуть, естественно, в два раза быть лучше, чем тебе дано, это очень сложно, практически нереально. Но постараться сделать максимум того, что ты можешь, того места, где ты оказался, это то, что ты должен делать.

То же касается воспитания, в разговорах с детьми я не заставляю, не принуждаю приносить мне пятёрки, но для меня важно, чтобы они прикладывали все усилия, настолько, насколько они могут. С математикой, ты знаешь там на два, если ты проявил какие-то усилия над собой, учишься, занимаешься и даже на тройку ты математику знаешь, ты вообще уже герой. И что с меня, если мне учитель сказал, я хорошо примеры усваиваю? Мне не нужно её учить, у меня и так и так пять. И у кого больше заслуги? За тройку его или за мою пятёрку? Конечно, за его тройку. Поэтому здесь мы должны со своей стороны, что касается меня и своих детей, вот именно то, что называлось раньше прилежанием, насколько ты пытаешься делать свою работу хорошо и, естественно, быть при этом нормальным, нормальным человеком, — сказал Семак в выпуске «Чёткий подкаст» сообщества ХК «ЧИСТО ПИТЕР» в социальной сети VK.