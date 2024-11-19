«Господь ему многое вернёт». Тренер «Акрона» — о поведении Артёма Дзюбы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о поведении нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы. По словам Тедеева, Дзюба является очень искренним человеком.

«Наблюдая за ним даже в тренировке, я замечаю один немаловажный факт, который сидит в его сердце, в его характере. Это то, что он всегда хочет побеждать. И для меня как для человека психологически важно вокруг него именно создавать эту обстановку, чтобы эти проявления случались везде и всегда. Где-то в какой-то даже шуточной форме использовать какие-то, скажем так, манёвры и какие-то инструменты, которые будут в этой ситуации вынуждать его это доказывать лишний раз. То есть найти какой-то такой психологический тренинг в этом направлении, я это делаю. Это бывает, ну, так трудно передать сразу, но это случается, и я к этому порой даже иногда специально готовлюсь. Что сегодня придумать и как его смотивировать в какой-то определённый момент, даже в шуточной форме, но чтобы его проявление здесь и сейчас опять добиться какого-то локального даже результата, этим самым я его тонизирую. И мне удаётся, потому что, ещё раз, у меня с ним достаточно правильно выстроены профессиональные отношения. Что будет после, я не знаю, я единственное хочу сказать, что я бы очень хотел после иметь такого друга, как Артём Дзюба, как человека прежде всего.

Наверное, мы, скорее всего, можем ими не стать, близкими друзьями, но я желаю, допустим, чтобы вот у моего сына рядом был такой друг, как Артём Дзюба. Почему? Потому что он искренний. Он очень уважает свою семью, он очень уважает своих старших. Он часто об этом говорит, он этим гордится, он не гордится чем-то другим. Я ни разу не слышал, чтобы Артём вспомнил о своём прошлом, как он чего добивался и какой он в порядке. Он никогда это не говорит в раздевалке футболистам, он никогда себя не сравнивает и не сказал ни одной фразы: «А вот я там делал вот так, и ты там со мной не спорь, просто слушай меня». Нет. Он становится на один уровень с теми футболистами порой, которые, может быть в чём-то, естественно, особенно относительно его мастерства, ему уступают. И это делает сильнее этих футболистов, они становятся лучше.

И я это вижу, какое его влияние сегодня в раздевалке. И мне бы очень хотелось, чтобы вот этот порыв энергии такой положительный у Артёма сохранялся ещё долгие годы. Почему? Потому что я думаю, что в будущем ему Господь многое вернёт. Потому что это идёт от добра, от сугубо профессионального и правильного отношения и к себе, и к футболистам, своим партнёрам», — сказал Тедеев в эфире программы «Футбол России».