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Игрок «Зенита» Чистяков: думаю, мы выиграем очередной чемпионат

Игрок «Зенита» Чистяков: думаю, мы выиграем очередной чемпионат
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил шансы сине-бело-голубых на победу в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас мы занимаем вторую строчку — для нас это, конечно, немного в новинку. Последние шесть сезонов мы практически всегда были лидерами. Сейчас мы тоже лидеры, однако есть небольшое отставание. Но у нас колоссальный опыт. Думаю, за счёт него и за счёт трудоспособности мы возьмём своё и выиграем очередной чемпионат», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После завершения первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 37 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков. Третье место занимает московский «Локомотив». Железнодорожники имеют в своём активе 34 очка.

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