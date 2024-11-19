«Один из самых тяжёлых периодов в моей жизни». Игрок «Зенита» Мостовой — о старте сезона

Нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой поделился переживаниями от своих неудачных выступлений в начале нынешнего сезона.

«У меня было очень много загонов, когда в начале сезона у меня не пошло, а у моих конкурентов, наоборот, всё получалось, всё залетало. Начал много думать об этом: «Что я делаю не так?» Но затем отпустил эту ситуацию, и переживаний стало меньше — чисто психологический надлом на пару месяцев.

Помогли ли книги по психологии? Скорее произошёл правильный взгляд, переосмысление, что реально не нужно сильно загоняться из-за каких-то своих неудач. Это самый главный опыт и урок, который я получил в этот период. В тот момент я ещё очень плохо спал, начал читать книги о сне. Наверное, это был один из самых тяжёлых периодов в моей жизни.

Были переживания — я футболист сборной, но не играю за клуб уже три матча подряд. У меня даже после перехода из «Сочи» такого не было, а тут… Но опять-таки, скорее я сам себя загнал ожиданиями. Думаю, такое хоть раз случается с каждым в карьере», — приводит слова Мостового Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

В составе сборной России Мостовой дебютировал в товарищеском матче со Швецией (1:2) в октябре 2020 года. Всего за национальную команду Андрей сыграл в 15 встречах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.