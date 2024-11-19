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Защитник «Зенита» Чистяков рассказал о своих целях в клубе

Защитник «Зенита» Чистяков рассказал о своих целях в клубе
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Футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о своих целях в санкт-петербургском клубе. По словам Чистякова, он готов использовать то игровое время, которое ему предоставит тренерский штаб сине-бело-голубых.

«Моя цель — провести максимальное количество игрового времени в оставшихся матчах. Столько, сколько я буду достоин. А я достоин. Использую по максимуму то время, которое мне предоставят», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После завершения первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.

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