Семак — о своей мотивации: поражения необходимы православному человеку, моя сила — вера

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о своей личной мотивации.

«Моя движущая сила и вообще базовая моя сила и фундамент, на котором строится сейчас вся моя жизнь, — это, конечно, вера. Я как православный человек ко всему отношусь с благодарностью и за всё — спасибо. Не может быть… Как это правильно выразиться… Поражения необходимы человеку для того, чтобы двигаться дальше. Абсолютно. И тем более — православному человеку обязательно нужны поражения, нужны определённые испытания для того, чтобы двигаться дальше. Именно в сложные периоды жизни человек раскрывается по-новому. То же самое и в спорте. Именно в самых сложных ситуациях такая точка отсечения. Или ты падаешь вниз, или ты поднимаешься вверх. Вот это одно из… Есть понимание эмоционального выгорания, как мы говорим, что сложно подготовить и мотивировать. И второй аспект — насколько тренер способен выбраться из сложных ситуаций, из любой ямы, в которую попадает команда. Или ты катишься вниз, или ты в какой-то период всё-таки ловишь эту вот правильную волну и двигаешься вперёд», — сказал Семак в выпуске «Чёткий подкаст» сообщества ХК «ЧИСТО ПИТЕР» в социальной сети VK.