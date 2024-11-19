Экс-игрок сборной Франции Кандела: у Головина есть все качества, чтобы играть за «ПСЖ»

Бывший защитник сборной Франции Венсан Кандела предположил, что полузащитник «Монако» Александр Головин смог бы проявить себя в составе «ПСЖ». По словам Канделы, российский хавбек способен выступать на самом высоком уровне.

«У Александра Головина есть все качества, чтобы играть за «ПСЖ». Но многое зависит от того, как руководство клуба и тренер видят состав. Иногда бывает так, что футболист уже готов перейти в более сильную команду, но трансфер не происходит. Но, повторюсь, у российского полузащитника есть потенциал для выступлений на самом высоком уровне», — приводит слова Канделы «РБ Спорт».

28-летний Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года, перейдя из ЦСКА. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 12 матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2029 года, стороны продлили его в октябре.