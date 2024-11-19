Агент Бабича ответил на вопрос, сможет ли Срджан сыграть в дерби «Спартака» и «Локомотива»

Футбольный агент Мануэль Стоянович, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Срджана Бабича, ответил на вопрос, сможет ли его клиент сыграть в дерби с «Локомотивом».

«Сможет ли Срджан сыграть с «Локомотивом»? Я сейчас в отпуске и не владею полной информацией. Могу точно сказать, что никакой серьезной травмы в игре с Швейцарией он не получил. С ним все хорошо», — приводит слова Стояновича «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сербские СМИ сообщили, что с Срджана диагностировали растяжение связок колена в сборной Сербии. Травма не особо серьёзна, но она требует терапии и режима покоя как минимум на семь дней. Таким образом, вероятнее всего, Бабич пропустит дерби «Спартака» с «Локомотивом». Матч 16-го тура РПЛ состоится 23 ноября.