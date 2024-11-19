Андрей Мостовой: не думаю, что для сборной России есть огромный смысл вызывать Сантоса

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, ждёт ли он вызова своего одноклубника Дугласа Сантоса, недавно получившего гражданство РФ в сборной России.

«Жду, но, честно говоря, не думаю, что для сборной в этом есть огромный смысл. Конечно, если он появится в сборной, будет здорово, я с Дугласом отлично лажу. Правда, наверное, тогда Даня Круговой расстроится (смеётся).

Подкалывали ли Кругового на тему того, что конкуренция с Сантосом опять его настигла? Я думаю, это и так было понятно, что Дуглас везде его настигнет. Это как Марио Фернандес и Вячеслав Караваев (смеётся). А если честно, то не особо верю, что Дугласа вызовут в сборную», — приводит слова Мостового Metaratings.

Ранее стало известно, что Дуглас Сантос после получения гражданства РФ сможет выступать за сборную России. Кроме того, он перестанет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В своё время он играл за олимпийскую сборную Бразилии. Однако это не помешает Сантосу стать частью сборной России, ведь он защищал цвета бразильцев в 2016 году. Запрет на игру за россиян был бы актуален, если бы Сантос играл за Бразилию после 2020 года.