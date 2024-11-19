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Тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил футбол и хоккей

Тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил футбол и хоккей
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сравнил футбол и хоккей.

— Вот для вас хоккей с футболом — они в чём похожи? Что вот их объединяет, скажем?
— Объединяет практически всё немножко. Есть, конечно, специфика нагрузок, потому что в хоккее тебе нужна максимальная работа интенсивная в течение 30 секунд, и всё остальное. Но в целом подход, занятия, план подготовки — они во многом, конечно, похожи.

— А по духу они похожи между собой, или это всё-таки немножко разные истории?
— Похожи, конечно. Многим футболистам нравится хоккей, хоккеистам — футбол. Конечно, в плане динамики и присутствия хоккей немножко выигрывает, потому что, во-первых, площадка меньше, если ты сидишь ближе, у тебя другие скорости, интенсивность, конечно, другая, это более такой динамичный вид спорта. Если ты сидишь на стадионе 50-тысячнике на третьем ярусе, где-то, конечно, тебе кажется, что еле ползают, как мухи. Конечно, с точки зрения именно зрелищности хоккей в этом плане выглядит поживее, покрасочнее в чём-то, потому что всё-таки более компактный. Не секрет, что чем дальше расстояние, тем именно скорости ты видишь совсем по-другому. Если смотреть на футбол с бровки — один футбол, смотреть с трибуны — другой, — сказал Семак в выпуске «Чёткий подкаст» сообщества ХК «ЧИСТО ПИТЕР» в социальной сети VK.

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