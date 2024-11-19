Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адиев — о словах Черчесова: поговорю с ним, узнаю, что он имел в виду

Адиев — о словах Черчесова: поговорю с ним, узнаю, что он имел в виду
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Магомед Адиев сообщил, что собирается лично переговорить с главным тренером национальной команды Казахстана Станиславом Черчесовым насчёт слов последнего о «бесхозной сборной».

«Мне нужно переговорить со Станиславом Саламовичем, чтобы узнать, что он имел в виду. Зная его, не думаю, что он вкладывал в свои слова неуважение ко мне или к кому‑либо ещё. Сегодня мы с ним обсудим эту ситуацию», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Напомним, после поражения в матче с Норвегией (0:5) в Лиге наций УЕФА Черчесов заявил, что до его прихода сборная Казахстана была бесхозной. Под руководством Станислава Черчесова национальная команда Казахстана потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. Черчесов сменил в должности главного тренера Казахстана Магомеда Адиева.

Материалы по теме
«До меня сборная была бесхозна». Черчесов — о разгромном поражении Казахстана от Норвегии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android