Адиев — о словах Черчесова: поговорю с ним, узнаю, что он имел в виду

Российский специалист Магомед Адиев сообщил, что собирается лично переговорить с главным тренером национальной команды Казахстана Станиславом Черчесовым насчёт слов последнего о «бесхозной сборной».

«Мне нужно переговорить со Станиславом Саламовичем, чтобы узнать, что он имел в виду. Зная его, не думаю, что он вкладывал в свои слова неуважение ко мне или к кому‑либо ещё. Сегодня мы с ним обсудим эту ситуацию», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Напомним, после поражения в матче с Норвегией (0:5) в Лиге наций УЕФА Черчесов заявил, что до его прихода сборная Казахстана была бесхозной. Под руководством Станислава Черчесова национальная команда Казахстана потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. Черчесов сменил в должности главного тренера Казахстана Магомеда Адиева.