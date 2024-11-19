Стало известно, когда Хаби Алонсо примет решение о своём будущем, тренер интересен «Реалу»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, интерес к которому проявляет мадридский «Реал», примет решение о своём будущем в марте 2025 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, несмотря на ранее появлявшиеся в СМИ сведения, что испанский специалист возглавит «сливочных» летом 2025 года, на текущий момент между сторонами отсутствуют договорённости на этот счёт.

Кроме того, решение Алонсо не повлияет на будущее футболистов «Байера» в команде. Ранее сообщалось, что вслед за 42-летним тренером в мадридский клуб может перейти и атакующий полузащитник «фармацевтов» Флориан Вирц.

Действующее трудовое соглашение Алосно с «Байером» рассчитано до лета 2026 года.

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