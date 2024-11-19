Гришин: глупо отрицать, что Чалов сейчас плохо играет, — нужно переосмыслить какие-то вещи

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об игровой форме экс-нападающего красно-синих Фёдора Чалова, ныне выступающего в составе греческого ПАОКа.

«Говоря о ситуации с Чаловым, так бывает, не удаётся ему этот отрезок. Будем надеяться, что Фёдор сейчас переосмыслит какие-то вещи и заиграет на своём уровне. Но глупо отрицать, что он сейчас выступает плохо. Всё в его руках, надо работать дальше, ни на кого не обращать внимания и начать забивать — тогда придёт уверенность.

Всё через работу и тренировки, тут уже зависит от его характера. Можно бросить вёсла и плыть по течению, а можно бороться, завоёвывать к себе уважение и начать играть так, как когда он в хорошей форме. Желаю ему выйти из этого состояния и начать играть хорошо», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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