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«Реал» отказался от идеи покупки Александер-Арнольда зимой — Relevo

«Реал» отказался от идеи покупки Александер-Арнольда зимой — Relevo
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В мадридском «Реале» отказались от идеи приобретения правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда грядущей зимой. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти смирился с тем обстоятельством, что клуб не будет никого подписывать в январе. Ближайшие покупки испанского гранда будут осуществлены летом 2025 года.

Подчёркивается, что «Реал» также не продаст в «Ливерпуль» полузащитника Орельена Тчуамени, который был не против перехода в английский клуб. В стане «сливочных» видят необходимость во французском футболисте, способном сыграть в центре обороны.

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