Объявлен состав сборной России на матч с Сирией

Сегодня, 19 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Сирии. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Стартовый состав сборной России: Максименко, Самошников, Солдатенков, Осипенко, Горшков, Фомин, Глебов, Батраков, Алексей Миранчук, Тюкавин, Пиняев.

Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

Россия в мировом рейтинге ФИФА занимает 34-е место, Сирия — 93-е.

Как сборная России играет при Карпине: