Малафеев высказался о возможном матче сборной России с легионерами РПЛ

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал возможный матч между национальной командой и сборной легионеров Российской Премьер-Лиги.

«Если говорить честно, я всё равно придерживаюсь мнения, что для сборной важно проводить игры с соперниками, которые представляют реальную конкуренцию. И если мы хотим увидеть более соревновательную встречу, то, возможно, стоит собрать команду из легионеров, которые играют в нашем чемпионате, — там соберётся вполне симпатичная команда, такие матчи принесут гораздо больше пользы для сборной, чем игры с командами типа Брунея, которые по уровню просто не могут предложить серьёзное сопротивление», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Сборная России сыграет сегодня, 19 ноября, со сборной Сирии в Волгограде. Начало матча запланировано на 19:30 мск.