Сёмин: Карпин не работает с молодёжью в сборной России, с ними работают клубы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о работе Валерия Карпина, возглавляющего сборную России.

«Не могу оценивать работу Карпина, потому что она ещё не закончилась. Что касается тренировок с молодыми футболистами, он же с ними не работает, с ними работает клуб. Карпин видит их всего три-четыре дня.

С молодыми работают тренеры в клубах, а Карпин только отбирает игроков на несколько дней. Футболисты собираются, тренируются и разъезжаются. Когда будут серьёзные матчи, тогда можно будет и оценивать футболистов», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, сегодня, 19 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Сирии. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Отметим, 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

Как сборная России играет при Карпине: