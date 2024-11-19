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Гришин — о Сирии и Брунее: кому нужны эти очки ФИФА? А встретиться можно и в ресторане

Гришин — о Сирии и Брунее: кому нужны эти очки ФИФА? А встретиться можно и в ресторане
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России с Сирией, который пройдёт сегодня, 19 ноября, в 19:30 мск, а также высказался о значимости таких игр.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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Кто победит в основное время?
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«России с Сирией будет труднее, чем с Брунеем, но всё равно это не очень сильная команда. Я жду от игры только одного — хороших действий в атаке, много голов. Кто-то пишет, что эти игры — очки в рейтинг ФИФА, но хочется смотреть футбол хорошего качества. Сейчас сказали, что до 2026 года Россия не участвует в жеребьёвке. Мы когда туда придём, в 2030 году? Моё мнение — надо играть с сильными командами, чтобы было интересно смотреть. Кому нужны эти очки ФИФА, если мы там не играем? Что смотреть в матче с Брунеем? Мне кажется, и тренер не получает никакой информации, и игрокам неинтересно, когда против тебя выступают туристы. Сирия, конечно, посильнее, но не тот уровень, на который хотелось бы смотреть.

Я за то, чтобы вместо таких матчей футболисты оставались в своих командах, а потом хорошо показывали себя в чемпионате России. Или нужны сильные соперники. Некоторые пишут, что это необходимо для того, чтобы встретиться в сборной, но тогда можно в ресторане это сделать», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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