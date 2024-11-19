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Тикнизян — о работе с Петраковым: не было проблем политического характера, спорт вне этого

Тикнизян — о работе с Петраковым: не было проблем политического характера, спорт вне этого
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Защитник сборной Армении и московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об увольнении украинского специалиста Александра Петракова с поста главного тренера армянской национальной команды.

— К Александру Петракову у меня только слова благодарности, мы вместе с ним начали свой путь в сборной. Как команда отреагировала? У нас нет времени переживать и думать о чём-то, кроме футбола. Мы поблагодарили Васильевича и продолжили нашу работу. Тем более что последние два месяца были очень важны, чтобы смогли занять второе место и сыграть в стыковых матчах.

— Были ли проблемы с Петраковым? Он украинский тренер, а вы игроки из РПЛ.
— Вообще ничего не было. Спорт вне политики, — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Напомним, Петраков был уволен с поста главного тренера сборной Армении 13 октября. 67-летний специалист возглавлял армянскую национальную команду с января 2023 года. За этот период сборная Армении под его руководством провела 18 матчей во всех соревнованиях, в которых четыре раза одержала победу, четыре раза сыграла вничью и 10 раз потерпела поражение.

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