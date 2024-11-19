Черчесов рассказал, почему посоветовал Дзюбе перейти в «Акрон»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, почему посоветовал нападающем Артёму Дзюбе перейти в «Акрон» этим летом.

«Когда Артём Дзюба спрашивал моего мнения, нужно ли ему идти в «Акрон», ответил положительно, потому что это играющая команда. Дзюба и контратаки сегодня уже малосовместимые вещи. Сказал Дзюбе: «Там будут играть, мяч тебе в штрафную приносить, сможешь делать свою прямую работу». Он игрок штрафной — либо ударит, либо сбросит, либо ещё что-то сделает», — приводит слова Черчесова «Спорт День за Днем».

Дзюба перешёл этим летом в «Акрон» на правах свободного агента. До этого Артём защищал цвета «Локомотива». Дзюба в текущем сезоне сыграл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.