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Тимур Жамалетдинов высказался о возможном переходе в «Спартак»

Тимур Жамалетдинов высказался о возможном переходе в «Спартак»
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Нападающий ярославского «Шинника» Тимур Жамалетдинов рассказал, стал бы он переходить в московский «Спартак», если бы получил такое предложение.

«На самом деле я послушаю людей, какое предложение сделают. Но, думаю, вряд ли такое когда-либо будет, вряд ли соглашусь на «Спартак». Всю жизнь провёл в ЦСКА. Я воспитанник «Локомотива», но в осознанном возрасте прошёл все школы армейцев, дорос до главной команды — это всё ЦСКА. Послушаю ради интереса, но уверен, что не выберу этот вариант. Для меня ЦСКА — родной клуб, пусть и расстались не очень. Я всё равно верю, что там остались люди, которые поймут. Если я буду нужен команде, то сразу соглашусь вернуться. «Спартак» — нет, ЦСКА — да!» — приводит слова Жамалетдинова «Советский спорт».

В текущем сезоне Тимур Жамалетдинов провёл за «Шинник» во всех турнирах 19 матчей, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами.

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