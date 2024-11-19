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В «Урале» высказались о возможном утверждении Шатова главным тренером на постоянной основе

В «Урале» высказались о возможном утверждении Шатова главным тренером на постоянной основе
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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил шансы исполняющего обязанности главного тренера клуба Олега Шатова стать тренером екатеринбургской команды на постоянной основе по итогам текущего сезона. На данный момент у Шатова нет соответствующей лицензии.

«Шанс есть всегда, и у него, конечно, тоже такой шанс есть. Посмотрим, как он проведёт оставшиеся игры. Но я уверен, что из него получится очень хороший тренер. Это моё мнение, оно может быть ошибочным, но оно такое.

Я всегда говорил, когда он был ещё мальчиком, что он будет сильным футболистом. И сейчас уверен, что тренер из него получится тоже хороший», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

6 ноября было объявлено об увольнении главного тренера «Урала» Евгения Аверьянова и назначении Олега Шатова на должность исполняющего обязанности главного тренера. Решение об отставке принято руководством клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

После 19 туров нынешнего сезона Мелбет Первой лиги «Урал» набрал 33 очка и располагается на третьей строчке. На первом месте находится калининградская «Балтика», у которой 39 очков после аналогичного количества матчей.

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