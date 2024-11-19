Экс-игрок «Динамо» Танасиевич высказался о матче России и Брунея

Экс-игрок «Динамо» Йован Танасиевич оценил значимость проведения сборной России товарищеского матча с Брунеем. Напомним, 15 ноября состоялся матч между Россией и Брунеем. Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Матч закончился со счётом 11:0 в пользу хозяев.

«Главное, что игра с Брунеем была. Карпин собирает костяк из молодых футболистов, которые будут играть за сборную в следующие пять-семь лет, чтобы они привыкли друг к другу. Уверен, что эта команда сохранится на 60-70% в следующие годы.

Сборы нужно проводить, чтобы люди чувствовали атмосферу. Да, Бруней — не самый сильный соперник. Но главное — чтобы ребята привыкали и этот состав сохранился. Неудобно, что 11:0 обыграли, это больше тренировка, чем игра», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.