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Экс-игрок «Динамо» Танасиевич высказался о матче России и Брунея

Экс-игрок «Динамо» Танасиевич высказался о матче России и Брунея
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Экс-игрок «Динамо» Йован Танасиевич оценил значимость проведения сборной России товарищеского матча с Брунеем. Напомним, 15 ноября состоялся матч между Россией и Брунеем. Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Матч закончился со счётом 11:0 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Главное, что игра с Брунеем была. Карпин собирает костяк из молодых футболистов, которые будут играть за сборную в следующие пять-семь лет, чтобы они привыкли друг к другу. Уверен, что эта команда сохранится на 60-70% в следующие годы.

Сборы нужно проводить, чтобы люди чувствовали атмосферу. Да, Бруней — не самый сильный соперник. Но главное — чтобы ребята привыкали и этот состав сохранился. Неудобно, что 11:0 обыграли, это больше тренировка, чем игра», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.

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