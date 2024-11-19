Михаил Мудрик вошёл в топ-5 самых быстрых футболистов АПЛ

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Издание Sport24 опубликовало список из 10 самых быстрых футболистов английской Премьер-лиги в сезоне-2024/2025.

На первом месте расположился защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Микки ван де Вен, который смог разогнаться до 37,12 км/ч. На втором месте находится полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес с показателем 36,72 км/ч. Тройку лидеров замкнул нападающий «Вулверхэмптона» Карлос Боргес (36,57 км/ч).

Четвёртое и пятое место поделили Энтони Эланга из «Ноттингем Форест» (35,9 км/ч) и Михаил Мудрик из «Челси» (35,79 км/ч) соответственно.

Остальные места распределились следующим образом:

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 35,74 км/ч.

7. Тимо Вернер («Тоттенхэм») — 35,69 км/ч.

8. Энтони Робинсон («Фулхэм») — 35,63 км/ч.

9. Габриэл Мартинелли («Арсенал») — 35,57 км/ч.

10. Амаду Онана («Астон Вилла») — 35,54 км/ч.