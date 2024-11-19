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Тикнизян: я за проведение товарищеского матча между сборными Армении и России

Тикнизян: я за проведение товарищеского матча между сборными Армении и России
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Защитник сборной Армении и московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о потенциальном проведении товарищеского матча между армянской национальной командой и Россией.

«Честно, я был бы за проведение товарищеского матча между сборными. В первую очередь, чтобы посмотреть, на каком уровне сейчас находится сборная Армении, да и России тоже. Это было бы интересно для конкуренции и соревнований», – приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Напомним, в минувшем году 25-летний футболист сменил гражданство и начал выступать за сборную Армении. Ранее защитник играл за молодёжные российские национальные команды.

Сегодня, 19 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Сирии. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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