«Мотивации не прибавится». Экс-президент РФС — о матче России со сборной легионеров РПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о проведении матча между сборными России и сборной легионеров Российской Премьер-Лиги.

«Категорически против. Допустим, сделаем мы противостояние с иностранцами. Так ведущие в любом случае разъедутся по своим национальным командам. Выходит, придётся играть со вторым составом? Какой в этом смысл? Да и мотивации у спортсменов не прибавится. Плюс никто не отменял рейтинг ФИФА. Сильно опускаться в нём нельзя. Пока мы держимся на 34-м месте. А за подобные шоу-встречи очков не начислят», — приводит слова Колоскова «RT на русском».

Напомним, сегодня, 19 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с сирийской национальной командой. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

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