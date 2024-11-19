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Алексей Миранчук высказался об итогах голосования на «Золотой мяч» — 2024

Алексей Миранчук высказался об итогах голосования на «Золотой мяч» — 2024
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Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук поделился мнением об итогах голосования на «Золотой мяч», который выиграл хавбек «Манчестер Сити» Родри.

«Сейчас много полемики насчёт того, кто выиграл «Золотой мяч». Все говорят про Винисиуса, и это понятно. Он ярко играл, и все бы хотели, чтобы выбор пал на него, потому что он много забивал. И вообще, к нападающим особое внимание, так как форварды делают разницу. Но в данном случае те, кто проголосовал за Родри, хотели показать, что не надо забывать о тех людях, которые делают вторую сторону работы, — отдают передачи, делают отборы, ведут игру», — приводит слова Миранчука «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Родри стал первым испанским обладателем награды «Золотой мяч» с 1960 года. В указанном году приз был вручён полузащитнику «Барселоны» Луису Суаресу. Также футболист «Манчестер Сити» стал первым с 2008 года игроком из чемпионата Англии, удостоившимся этой награды. По итогам минувшего сезона Родри выиграл английскую Премьер-лигу, а также чемпионат Европы в составе сборной Испании.

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