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Венгрия — Германия. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Венгрия — Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Венгрия — Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск
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Сегодня, 19 ноября, состоится матч 6-го тура группы 3 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Венгрии и Германии. Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена Парк» в Будапеште (Венгрия). В качестве главного арбитра встречи выступит Дуи Струкан (Сплит, Хорватия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Венгрия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти туров группового этапа сборная Венгрии набрала пять очков и занимает третье место. Германия заработала 13 очков и располагается на первой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Нидерландов (восемь очков) и Боснии и Герцеговины (одно очко).

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