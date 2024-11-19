Венгрия — Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 19 ноября, состоится матч 6-го тура группы 3 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Венгрии и Германии. Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена Парк» в Будапеште (Венгрия). В качестве главного арбитра встречи выступит Дуи Струкан (Сплит, Хорватия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров группового этапа сборная Венгрии набрала пять очков и занимает третье место. Германия заработала 13 очков и располагается на первой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Нидерландов (восемь очков) и Боснии и Герцеговины (одно очко).