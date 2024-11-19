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Балахнин: матч Россия — Сирия не очень интересный, но смотреть буду обязательно

Балахнин: матч Россия — Сирия не очень интересный, но смотреть буду обязательно
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Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о грядущем товарищеском матче российской национальной команды с Сирией, который состоится сегодня, 19 ноября, в 19:30 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«К матчу Россия — Сирия есть больше профессиональный интерес, а не развлекательный. Наверняка это матч будет не очень интересным. Но я обязательно буду смотреть. Думаю, будет много голов, многие ребята отличатся. Нет цели кого-то выделить. Да и Миранчука не оценишь на фоне такого соперника», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александр Ершовым.

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