Чехия — Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск
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Сегодня, 19 ноября, состоится матч 6-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Чехии и Грузии. Игра пройдёт на стадионе «Андрув» в Оломоуце (Чехия). В качестве главного арбитра встречи выступит Анастасиос Папапетру (Греция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Чехия
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После пяти туров группового этапа Лиги наций сборная Грузии набрала семь очков и занимает второе место. Чехия заработала восемь очков и располагается на первой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Албании (семь очков) и Украины (пять очков).
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