Чехия — Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 19 ноября, состоится матч 6-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Чехии и Грузии. Игра пройдёт на стадионе «Андрув» в Оломоуце (Чехия). В качестве главного арбитра встречи выступит Анастасиос Папапетру (Греция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров группового этапа Лиги наций сборная Грузии набрала семь очков и занимает второе место. Чехия заработала восемь очков и располагается на первой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Албании (семь очков) и Украины (пять очков).